Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

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Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44
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Происшествия

Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 00:20
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

РИА Новости 08:33
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

РБК 19 декабря в 12:37
Политика

Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев обсудят вопрос о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.
Московский Комсомолец 09:37
Происшествия

Четверых сотрудников УФНС по Дагестану обвинили в налоговых махинациях

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника и троих сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Дагестану.
News.ru 06:59
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия 08:17
Биатлон

Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Вести.Ru 09:50
Происшествия

На месте смертельного ДТП на «Скандинавии» работают следователи

МР7.ру 02:12
Политика

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Известия 07:39
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 04:27
Единоборства

Саид Нурмагомедов впервые проиграл на турнире UFC

Саид Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля, потерпел первое поражение в UFC.
ТК Звезда 06:04
Армия и оружие

США отправили военные корабли к северным границам России

США, проигнорировав предупреждение России, отправили к ее северным границам военные корабли.
Актуальные Новости вчера в 10:23
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.
РБК 08:51
Футбол

Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
REGNUM 07:48
Наука

В недрах планеты могут идти «снегопады» из металлической пыли

Американские ученые предположили, что ядро планеты покрыто слоем крошечных частиц железа.
МедиаПоток вчера в 08:14
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Футбол

«Реал» сообщил Погба, что не будет покупать его в январе

«Реал» не планирует покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в январе, сообщает Marca.
Sports.ru 08:42
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

В закон о воинской службе внесли изменения

Российское правительство одобрило ряд изменений, которые будут внесены в закон о воинской службе.
Газета.Ru 09:16
Кино

Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Слово и Дело 06:17
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily вчера в 08:07
Экономика

«Нафтогаз» обозначил срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд

Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 05:47
Музыка

Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»

Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Культуромания 08:13
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Здоровье

Голикова предложила увеличить финансирование лечения детей за границей

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила пересмотреть объёмы финансирования лечения детей из России в клиниках за пределами страны.
News.ru вчера в 05:38
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ 19 декабря в 16:10
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