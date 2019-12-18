Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

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Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

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Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

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С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28
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Польша ответила на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Институт национальной памяти Польши ответил на слова президента РФ Владимира Путина о пакте Молотова-Риббентропа — официальная Варшава считает, что Советский Союз в 1939 году напал на Польшу.
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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможном проведении досрочных президентских выборов в России.
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Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
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В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода

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Более 60 пациентов эвакуировал в больницы вертолет Минздрава Дагестана

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На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

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На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

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