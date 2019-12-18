Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

Подробнее о событии

Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44
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Футбол

Бакаев: «Получаю удовольствие от работы с Тедеско и Шюррле»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от работы под руководством Доменико Тедеско.
Sport24.ru 05:12
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
ТАСС 08:12
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Политика

В МИД России объяснили санкции США против «Северного потока — 2»

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.
RT на русском 07:10
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Политика

Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Аргументы и Факты вчера в 18:47
Экономика

«Нафтогаз» обозначил срок выплаты «Газпромом» $2,9 млрд

Выплата «Нафтогазу» по решению арбитража предусмотрена в договоренностях между компаниями по транзиту, сообщил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 05:47
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Единоборства

Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания

Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
ТВ-Енисей вчера в 07:24
Футбол

Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА

Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету 6 результативных передач.
ТАСС Спорт 03:05
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Футбол

Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
РИА Новости вчера в 11:54
Космос

Почему новейший американский космический корабль не долетел до МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
Московский Комсомолец вчера в 13:25
Авто

Автомобили Lexus 2020 года назвали самыми надежными

Автомобили Lexus 2020 модельного года, в среднем, получили 81 из 100 баллов.
Letnews.ru 01:50
Наука

Общение с собаками в раннем возрасте снижает риск развития шизофрении

Ученые под руководством Роберта Йолкена из Медицинской школы Джона Хопкинса решили проверить связь между общением детей с домашними питомцами и развитием шизофрении.
Pravda.Ru вчера в 15:00
Общество

Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола в стране

Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430,8 руб. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.
РБК 08:00
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован в больницу

Принц Филипп госпитализирован в больницу — как сообщил Букингемский дворец, это было сделано в качестве меры предосторожности.
Salt Mag вчера в 09:52
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Кино

Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»

Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
RuNews24.ru вчера в 05:22
Авто

На авторынке России стартовали новогодние распродажи

Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Автоновости дня 04:06
Происшествия

Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

Под Петербургом охотник намеренно ранил сотрудника компании "Транснефть".
Вести.Ru 05:30
Музыка

София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
News.ru 19 декабря в 23:08
Происшествия

В Архангельске две девушки убили свою ровесницу

Рыбинская неделя вчера в 09:00
Происшествия

В Баку совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Гоа в Москву

Экстренную посадку совершил пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Москву, в аэропорту Баку.
REGNUM 05:22
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 01:16
Космос

Луноход «Юйту-2» возобновил изучение обратной стороны Луны

ГЛАС.RU 06:08
Политика

Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 10:48
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