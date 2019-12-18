Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Стоимость квартир в новостройках по итогам уходящего года в среднем выросла на 10,1 процента. Однако есть целый список крупных российских городов, где цены снизились. Больше всего, согласно исследованию рынка недвижимости, в Нижневартовске - одном из крупнейших центров нефтяной промышленности.
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с чего всё началось

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости18 декабря в 03:44

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Аналитики рассказали о росте цен на новостройки в Туле

Московский Комсомолец19 декабря в 07:23

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

РИА Новости18 декабря в 03:44

В Сибири резко подорожало жилье

Строительная Газета19 декабря в 06:28

Раскрыты масштабы подорожания жилья в России

Lenta.ru19 декабря в 02:22

В России ощутимо подорожали новостройки

Росбалт18 декабря в 08:05

С начала года в Калининграде подешевели квартиры в новостройках

Клопс18 декабря в 04:50

В каких городах России подешевели квартиры в новостройках

Российская газета19 декабря в 06:35
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Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Российская газета 05:58
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета 09:04
Происшествия

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Известия 19 декабря в 05:52
Армия и оружие

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Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда 19 декабря в 17:09
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
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Кино

Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

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Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
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Политика

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
РИА Новости 09:25
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт 19 декабря в 10:29
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК вчера в 08:05
Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

РБК 05:24
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Политика

Козак назвал «форточкой возможностей» сделку России и Украины по газу

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ТАСС 09:13
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
РИА Новости 06:08
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
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В Гатчине на два месяца арестован подозреваемый в насилии над дочерью

RuNews24.ru 18 декабря в 20:25
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Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри сбегут из Великобритании в Рождество

Журналисты в последнее время нелестно отзываются о Меган Маркл и принце Гарри, поскольку представители королевской семьи совершают неординарные поступки.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года

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Происшествия

На месте смертельного ДТП на «Скандинавии» работают следователи

МР7.ру 02:12
Финансы

Курс евро опустился до 69 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
ТАСС вчера в 06:16
Армия и оружие

Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении

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В мексиканском порту произошло столкновение двух круизных лайнеров

В пятницу, 20 декабря, в порту Косумеле (Мексика) столкнулись два огромных круизных лайнера.
Южный Федеральный вчера в 15:01
Футбол

Испанские болельщики не поверили оправданиям Зозули

Испанские болельщики остались недовольны оправданиями украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, ранее обвиненного в нацизме.
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В науке так называемый, стеклянный потолок для женщин исчез

Российские ученые из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета (ЦИАНОЕУ) в Санкт-Петербурге провели исследование, страдают ли женщины от наличия так называемого, "стеклянного потолка" - невозможности подняться вверх по карьерной лестнице.
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Названы причины пожара в колледже Одессы

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В Волгограде открыли памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину открыли в пятницу в центре Волгограда, местные коммунисты приурочили это событие к 140-й годовщине со дня рождения генералиссимуса.
ТАСС вчера в 07:40
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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