Общество
MySLO.ruВ каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня За время время 4398 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2273 человека, умерли 47.
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Обновлена карта населенных пунктов Тульской области, где выявлен covid-19
Тульская служба новостей04 июня в 05:12
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
ТАСС 12:59
Происшествия
В СКР взяли на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном управлении дело об убийстве 12-летней школьницы в Красноярском крае.
Известия 11:19
Общество
Бэнкси посвятил картину протестам в США
РЕН ТВ 09:28
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Политика
Посольство РФ ответило на призыв США уйти с Ближнего Востока
Посольство в Вашингтоне раскритиковало Госдеп. Ранее помощник госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна уйти с региона.
RuNews24.ru 00:55
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Популярная механика вчера в 08:34
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Энергетика
Новак дал оценку влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти
Положительное влияние сделки ОПЕК+ на восстановление мирового спроса на нефть отметил Министр энергетики РФ Александр Новак 6 июня в ходе открытия заседания комитета министров ОПЕК+.
ИА Красная Весна 12:25
Общество
Собянин: большинство ограничений в Москве снимут к 1 июля
Большинство ограничений, введенных в столице из-за коронавируса COVID-19, снимут к 1 июля, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 04 июня в 11:48
Футбол
«Лейпциг»: «Сделку с „Челси“ по Вернеру еще не заключили»
Исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф не стал отрицать, что форвард команды Тимо Вернер близок к трансферу в «Челси».
Бомбардир.ру 10:18
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
Власти Татарстана частично отменили перчаточно-масочный режим
Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, а именно в парках, скверах и на детских площадках.
РБК 10:47
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Шоу-бизнес
Вдова Александра Аверкина рассказала о тайном романе композитора и Людмилы Зыкиной
Дни24 13:12
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Игры
Авторы Don’t Starve выпускают Griftlands в ранний доступ 15 июня
Студия Klei, известная по серии Don't Starve, ещё в 2017 году анонсировала свой новый проект, карточную ролевую игру Griftlands.
Игромания.ру 11:17
Шоу-бизнес
Названо место и дата прощания и похорон Михаила Кокшенова
Российская газета 09:57
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ 04 июня в 11:24
Общество
Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть
Evo-rus.com вчера в 10:49
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru вчера в 06:58
Общество
В Калининградской области с 7 июня смягчат масочный режим
В Калининградской области с 7 июня разрешат ходить по улице без масок.
Клопс 10:58
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24