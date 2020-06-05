Общество

MySLO.ruMySLO.ruВ каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня

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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня За время время 4398 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2273 человека, умерли 47.
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По каким адресам в Туле и области зарегистрирован коронавирус: карта

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