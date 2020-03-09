Экономика

ФерганаФерганаВ казахстанских обменниках резко подорожал доллар

9 марта в обменных пунктах Казахстана подорожали доллары и евро. Данные по крупным городам публикует Kurs.kz. Курс иностранных валют вырос на фоне обвала цен на нефть.
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Курс доллара резко вырос в обменных пунктах Казахстана

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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
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Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17

В Гааге начался судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийским лайнером.
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В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
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Симоньян рассказала, что думают о кризисе «люди, которые управляют страной»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообщалась с людьми, «которые управляют тем, что происходит в стране», и рассказала, почему не следует паниковать из-за снижения цен на нефть.
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В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
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В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

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В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи

Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
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«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
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Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

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В метеорите обнаружили первые признаки внеземной жизни

Одним из наиболее продвинутых устройств стал проект SETI, который использует ИИ для поиска внеземного разума.
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У «Ред Булл» и «Альфа Таури» появился новый резервный гонщик

В сезоне-2020 призовыми пилотами «Ред Булл» будут Макс Ферстаппен и Александер Албон, а «Альфа Таури» — Даниил Квят и Пьер Гасли.
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Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

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Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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Авторы комедийного триллера с Марком Уолбергом "Правосудие Спенсера" попытались обновить жанр фильмов в духе Гая Ричи о крепких и бескомпромиссных парнях, однако желание выглядеть прогрессивными обернулось лишь набором штампов, взятых из сериалов и клипов.
Газета.Ru 06 марта в 11:25
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Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

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В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
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