Общество
РБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей
Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.
Здоровье
В Роспатенте назвали наиболее часто изобретаемый в России тип лекарств
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев рассказал, какие лекарства наиболее часто изобретают и патентуют российские специалисты.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Здоровье
ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам
41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Армия и оружие
Российские истребители унизили американский разведывательный самолет в Сирии
Как сообщает информационный ресурс «Nziv», очередная попытка американских военных провести разведку рядом с российскими базами завершилась не просто неудачей, а серьезным унижением.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Спорт
Россиянки узнали соперника по полуфиналу ЧМ по гандболу
Ранее россиянки одержали восьмую победу в восьми матчах, обыграв сборную Испании, и вышли в полуфинал с первого места, писал NEWS.ru.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Сочи
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Адлер - Сочи, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Происшествия
Число жертв стрельбы в чешской больнице выросло до 6
Число жертв стрельбы в больнице чешского города Острава выросло до шести, сообщили местные полицейские во вторник, 10 декабря.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
Происшествия
Во Владивостоке на пожаре погибли два человека
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Авто
Власти России введут новый документ на автомобиль
Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Авто
АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta в 2021 году
Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.