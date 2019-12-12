с чего всё началось

За последний год в каждой шестой семье Росси стали хуже питаться. Чаще всего с проблемой недоедания сталкиваются неполные и многодетные семьи, а также состоящие только из пенсионеров. К такому выводу пришли в Росстате после проведения исследования о рационе питания россиян за 2018 год.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Экономика ЦБ отозвал лицензии у двух банков Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.

Общество Банки предложили свои варианты борьбы с мошенническими переводами В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.

Религия День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Общество На Сахалине 31 декабря объявили выходным днем Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал предложение жителей сделать 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба главы региона.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Общество Руководство УМВД по Екатеринбургу увольняется со службы Увольняются со службы в связи с выходом на пенсию начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин и начальник штаба УМВД полковник Андрей Гвоздиков.

Киберспорт Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.

Политика Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.

Политика Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

Экономика В санкциях против России увидели положительный эффект Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.

Политика Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.