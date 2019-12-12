Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКаждая шестая российская семья стала хуже питаться

За последний год в каждой шестой семье Росси стали хуже питаться. Чаще всего с проблемой недоедания сталкиваются неполные и многодетные семьи, а также состоящие только из пенсионеров. К такому выводу пришли в Росстате после проведения исследования о рационе питания россиян за 2018 год.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует
 из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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