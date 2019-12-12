с чего всё началось

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Игры В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2 Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.

Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.

Общество Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Общество Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.

Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Политика В Лондоне завершились слушания по долгу Украины перед Россией Слушания по спору о долге Украины перед Россией в размере три миллиарда долларов завершил и удалился для принятия решения Верховный суд Великобритании.

Политика Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года.

Биатлон Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).