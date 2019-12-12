Общество
РБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
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Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян.
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Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
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Хью Джекман поиздевался над постером нового фильма Райана Рейнольдса
Хью Джекман решил в очередной раз поиздеваться в сети над Райаном Рейнольдсом.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск
Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
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Миллионер Денис Ребров впервые рассказал о романе с Дианой Шурыгиной
Ради отношений с молодым миллионером Шурыгина развелась с мужем, который не сильно об этом жалеет.
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Политика
Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Общество
Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
В Лондоне завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Слушания по спору о долге Украины перед Россией в размере три миллиарда долларов завершил и удалился для принятия решения Верховный суд Великобритании.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана
Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана Анастасию Костенко обвинили в подражании.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Культура
Главное с The Game Awards 2019: текстовая трансляция
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России
Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Биатлон
Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Футбол
Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет
"Краснодар" в последнем матче группового этапа Лиги Европы проиграл испанскому "Хетафе" (0:3).
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Здоровье
Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка
Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.