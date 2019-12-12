Общество

РБКРБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует
 из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБКвчера в 05:00

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Росстат: каждая шестая российская семья стала питаться хуже

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Каждая шестая российская семья жалуется на проблемы с питанием

Московский Комсомолецвчера в 08:37

Росстат рассказал об изменении рациона российских семей

URA.Ruвчера в 06:20

В каждой шестой семье в России стали хуже питаться

Говорит Москвавчера в 06:48

Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье – это показало исследование Росстата

Эхо Москвывчера в 06:32

Российские семьи оценили обеспеченность продуктами питания

Lenta.ruвчера в 07:15

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

РБКвчера в 05:00
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В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

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Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру вчера в 08:45
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Ведомости 10 декабря в 16:15
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Происшествия

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Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
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Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Происшествия

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Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Адлер - Сочи, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС вчера в 11:14
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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

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В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
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Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
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В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК вчера в 20:09
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Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

Как сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.
РБК вчера в 21:35
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РИА Новости вчера в 08:05
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Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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Самым результативным в матче стал игрок «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 41 очко,12 подборов и 11 передач.
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День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории»

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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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