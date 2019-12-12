Общество

РБКРБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Читать в источнике
Комментировать240
с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует
 из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК05:00

Подробнее о событии

В каждой шестой семье в России стали хуже питаться

Говорит Москва06:48

Каждая шестая российская семья жалуется на проблемы с питанием

Московский Комсомолец08:37

Российские семьи оценили обеспеченность продуктами питания

Lenta.ru07:15

Росстат: каждая шестая российская семья стала питаться хуже

Дождь08:50

Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье – это показало исследование Росстата

Эхо Москвы06:32

Росстат рассказал об изменении рациона российских семей

URA.Ru06:20

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

РБК05:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Авто

Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок

32CARS.ru 03:09
Политика

Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах

По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
RT на русском 17:34
Общество

Назван самый популярный смартфон среди пользователей PornHub

PornHub, один из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео, назвал самый популярный смартфон среди своих посетителей.
Вести.Хайтек 11:43
Футбол

ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро

Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, московский клуб не использовал опцию выкупа 20-летнего вингера за 4,8 млн евро.
Sport24.ru 12:13
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о романе с Яной Рудковской

Некоторое время назад продюссер Димы Билана Яна Рудковская в одном из эпизодов своего телешоу «ЯнаСупер» заявила, что на месте ее мужа Евгения Плющенко мог бы оказаться совсем другой человек.
Рамблер 05:33
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат 14:43
Наука

Ученым удалось передать тепло через вакуум на рекордное расстояние

Goroday.ru 15:36
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Авто

Ford придумал способ экономить топливо с помощью подсветки

SpeedMe 14:36
Политика

Врио главы Еврейской автономной области Гольдштейн видит много проблем в регионе

Сенатор Ростислав Гольдштейн, назначенный в четверг врио главы Еврейской автономной области, видит множество проблем в регионе и планирует сделать все для улучшения качества жизни населения.
ТАСС 11:24
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru 15:29
Музыка

Яникс выпустил клип на трек «Да или нет»

Российский рэпер Яникс выпустил клип на трек «Да или нет». Его сняла кировская команда Hellbrothers.
Афиша Daily 14:45
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК 14:41
Происшествия

Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Известия 18:07
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Политика

Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
РБК 19:04
Кино

Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 07:37
Технологии

На многих телефонах с 2020 года перестанет работать WhatsApp

Любителям мессенджера WhatsApp сообщили нерадостную весть – с 2020 года он перестанет работать на многих устройствах.
Петербургский дневник 10 декабря в 09:00
Политика

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Наука

Регулярные тренировки являются самым важным фактором при восстановлении сил у женщин

Доктор Хагстром надеется, что эти результаты помогут врачам и тренерам помочь женщинам, начинающим силовые тренировки.
HotGeo 14:15
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru 10 декабря в 09:56
Космос

Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Ferra 10 декабря в 22:45
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости вчера в 13:38
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия 15:06
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru вчера в 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное