с чего всё началось

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

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Политика Врио главы Еврейской автономной области Гольдштейн видит много проблем в регионе Сенатор Ростислав Гольдштейн, назначенный в четверг врио главы Еврейской автономной области, видит множество проблем в регионе и планирует сделать все для улучшения качества жизни населения.

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