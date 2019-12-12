Общество
РБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.РБК05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Происшествия
В Иркутской области погиб солдат
На железнодорожной станции в Иркутской области покончил с собой 20-летний солдат.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Общество
Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу
Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза в ответ на критику назвал Любовь Успенскую «глупой»
Российский певец Юрий Лоза в ответ на критику назвал артистку Любовь Успенскую «глупой» в беседе с Nation News.
Гаджеты
Компания Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone
Новое ПО вышло для шестилетнего iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3. Обновление iOS также доступно для плеера iPod Touch 6. ПО включает в себя апдейты безопасности, рекомендованные Apple для установки.
Армия и оружие
National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире
Специалисты журнала The National Interest составили пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире и включили в нее США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Здоровье
Назван самый опасный алкогольный напиток
Оказалось, что наиболее опасным напитком считается алкогольный коктейль с добавлением энергетика.
Общество
Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича
Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Общество
Девятилетний вундеркинд бросил университет из-за споров с ректоратом
Девятилетний бельгийский вундеркинд Лоран Симонс мог бы стать самым юным в мире обладателем диплома о высшем образовании, однако из-за разногласий с ректоратом он покинул университет.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Футбол
«Краснодар» назвал стартовый состав на матч с «Хетафе»
«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Происшествия
В Башкирии школьник отравился «конфетой» с никотином
Одиннадцатилетний школьник из Стерлитамака съел так называемый снюс, приняв его за конфету, и попал в больницу с отравлением, сообщает РИА «Новости».
Футбол
Черданцев объяснил, почему комментаторы игнорировали акцию фанатов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему во время футбольных трансляций комментаторы не говорили об акции фанатов, а телеканал не показывал видео пустых трибун.
Гаджеты
Intel обещает перейти на техпроцесс 1,4 нанометра к 2029 году
Как известно, компания Intel до сих пор не может совладать с 10-нанометровым техпроцессом.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Футбол
РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности
По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Космос
SpaceX доставит каннабис на МКС в марте 2020 года
SpaceX в марте 2020 года доставит на Международную космическую станцию (МКС) ростки каннабиса.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
Авто
Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок
На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем ему не нравится американский боец Тони Фергюсон.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.