Общество
РБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.РБК05:00
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