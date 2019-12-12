Общество
РБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Читать в источнике
Оценить112
с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.РБК05:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Политика
Губернатор Еврейской автономной области ушел в отставку
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Общество
Родственники объяснили похороны Лужкова в закрытом гробу
Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
Происшествия
Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»
Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети.
Хоккей
Россия — Швеция 1:3 (3-й период)
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Происшествия
Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета
Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В районе поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили обломки
Наука
В 3D-печатном кролике спрятали ДНК с инструкциями по его печати
Исследователи экспериментально показали полный цикл кодирования и расшифровки информации на примере фигурки стенфордского кролика — стандартной 3D-модели, используемый в научных работах из разных областей.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Политика
Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки.
Общество
Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира
«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.
Хоккей
«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга
СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Хоккей
Олимпийская сборная России по буллитам обыграла Словакию
Политика
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Экономика
Псковская область получит 70 млн рублей от правительства РФ
Псковская область получит 70 млн рублей от российского правительства.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Транспорт
Собянин открыл второй участок Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.
Кино
Хью Джекман поиздевался над постером нового фильма Райана Рейнольдса
Хью Джекман решил в очередной раз поиздеваться в сети над Райаном Рейнольдсом.
Общество
Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно
Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Гаджеты
Nokia представила бюджетный смартфон Nokia C1
Оперативной памяти в Nokia C1 установили 1 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Работает смартфон в сетях 3G, и имеет Wi-Fi, GPS и Bluetooth.
Футбол
ЦСКА отказался выкупать Сантоса у «Васко да Гама»
Московский ЦСКА отказался от выкупа арендованного у бразильского клуба "Васко да Гама" полузащитника Лукаса Сантоса.
Кино
Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма
Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".