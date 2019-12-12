с чего всё началось

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Политика Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.

Политика Закон об особом статусе Донбасса продлен Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Армия и оружие США испытали прежде запрещенную ДРСМД ракету Соединенные Штаты испытали в четверг, 12 декабря, неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.

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Спорт Сальников заявил о намерении FINA оставить России ЧМ по плаванию Член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников заявил, что организация намерена оставить России право проведения чемпионата мира 2022 года по плаванию на «короткой» воде и чемпионата мира 2025 года по водным видам спорта, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета После обнародования имен подозреваемых Зеленский поставил следствию задачу назвать заказчика убийства журналиста Павла Шеремета в ближайшее время.

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Политика В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2» Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.

Футбол Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Эспаньола» на матч ЛЕ Вратарь Илья Помазун выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы против испанского "Эспаньола", сообщается на странице армейцев в Twitter.