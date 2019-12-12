Общество
РБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
"Краснодар" оставался нашим единственным клубом, который мог пробиться в весеннюю стадию Лиги Европы.
Транспорт
Собянин открыл второй участок Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Экономика
Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск
Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
По данным ТАСС, в России на автомобиль будет введен новый документ, уведомляющий потребителей об энергоэффективности машины (от G до A++ в зависимости от «чистоты» выхлопа).
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
О способах предотвращения гипертонии рассказал кандидат медицинских наук.
Космос
Зонд NASA составил первую глобальную карту ветров в атмосфере Марса
Периодические "нырки" зонда MAVEN в атмосферу Марса помогли ученым составить полную карту движения ветров на этой планете.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Убийцы Шеремета искали новую «сакральную жертву»
Нацполиция Украины заявила, что группа, которая организовала и осуществила убийство журналиста Павла Шеремета, искала новую «сакральную жертву» для дестабилизации Украины.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
Спорт
Сборная России по гандболу вышла в полуфинал ЧМ-2019
На чемпионате мира по гандболу женская сборная России обыграла Черногорию, и обеспечила себе выход в полуфинал турнира.
Спорт
Пловец Чупков и рапиристка Дериглазова признаны спортсменами 2019 года
Спортсменом года признан пловец Антон Чупков.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Технологии
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Технологии
Microsoft заставит пользователей устаревших ОС перейти на Windows 10
Как отмечается, в последнее время Microsoft настаивает на переходе на Windows 10 полноэкранным уведомлением почти у всех пользователей Windows 7, поскольку поддержка старой операционной системы прекратится уже в начале 2020 года.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
На минимуме курс евро добрался до отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Политика
Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг человеком года
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Анонсирование и показ первых трех серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ», — заявил РБК представитель телеканала.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.