Общество

РБКРБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует
 из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК05:00

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Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье – это показало исследование Росстата

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