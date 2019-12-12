Общество
РБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.РБК05:00
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
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Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета
Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
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Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа
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Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США и мире
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и ЧП, произошедшими на его почве, в США и мире.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
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Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Общество
Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
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Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка
В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Политика
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Экономика
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
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Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Карпин с женой поужинали у повара Salt Bae: «Несмотря на пузатость, от мяса не могли отказаться»
Пара поужинала в ресторане турецкого повара Нусрета Гекче, известного как Salt Bae.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
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«Краснодар» и «Хетафе» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Нападающий Иван Игнатьев и голкипер Станислав Крицюк выйдут в стартовом составе футбольного клуба "Краснодар" на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе", сообщается на сайте УЕФА.
Здоровье
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
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Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»
В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».