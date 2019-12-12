Общество

РБКРБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
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с чего всё началось

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК05:00

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Росстат: каждая шестая российская семья стала питаться хуже

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В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

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URA.Ru06:20

Каждая шестая российская семья жалуется на проблемы с питанием

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