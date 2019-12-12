Общество
РБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
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с чего всё началось
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.РБК05:00
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
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Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
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Следователь Следственного комитета России Александр Лавров повышен в звании до генерал-майора юстиции.
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
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