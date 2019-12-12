Общество

РБКРБКВ каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Читать в источнике
Комментировать173
с чего всё началось

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК05:00

Подробнее о событии

Каждая шестая российская семья стала хуже питаться

Комсомольская правда09:35

Каждая шестая российская семья жалуется на проблемы с питанием

Московский Комсомолец08:37

Каждая шестая семья в России стала хуже питаться

URA.Ru06:20

В каждой шестой семье в России стали хуже питаться

Говорит Москва06:48

Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье – это показало исследование Росстата

Эхо Москвы06:32

Российские семьи оценили обеспеченность продуктами питания

Lenta.ru07:15

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

РБК05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс 08:36
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Коммерсантъ 08:24
Футбол

Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Немецкий вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане отклонил предложение британского гранда о продлении контракта.
Чемпионат 08:57
Армия и оружие

Турция закрывает военные базы США – Вашингтон нашел альтернативу

Если турецкое правительство примет окончательное решение по устранению военных баз США из-за санкций Вашингтона, Белый дом может разместить их на территории Греции.
Российский Диалог 09:49
Политика

Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
РИА Новости 08:03
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
РБК 09:16
Гаджеты

Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов

Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Игромания.ру вчера в 09:12
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:51
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости 08:05
Биатлон

Шевнина стала лучшей из россиянок в суперспринте на Кубке IBU

Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
News.ru 09:38
Фигурное катание

Загитова провела репетицию к шоу Навки «Спящая красавица»

14 декабря в торгово-развлекательном комплексе «Vegas Кунцево» в Москве будут показаны фрагменты нового шоу Татьяны Навки с участием Алины Загитовой и Петра Чернышева.
Sports.ru 06:52
Спорт

Гандболистки сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира

В матче основного этапа чемпионата мира в Японии российские гандболистки обыграли сборную Черногории счётом 35:28.
Inc-news.ru 10 декабря в 11:16
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл на выезде испанскому «Атлетико» в матче заключительного, шестого, тура группового этапа Лиги чемпионов.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Футбол

Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи»

Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.
Soccer.ru 04:56
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

Газета.Ru 07:01
Происшествия

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

Хозяин дома подошел ближе и обнаружил труп 39-летнего местного жителя. На фото, опубликованном главком СК, видно, что тело лежит на санках.
РИА Новости 07:55
Здоровье

Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства

Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Рамблер 01:06
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Политика

Европейские бизнесмены оценили санкции США против Nord Stream 2

Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" вряд ли помешают завершить его строительство, но они могут негативно отразиться на европейских партнерах Вашингтона, бизнес Евросоюза выступает против этих ограничительных мер, заявили в четверг в Ассоциации Европейского бизнеса.
РИА Новости 09:41
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Политика

Сайт «Миротворец» добавит в свою базу журналистов телеканала «Звезда»

Украинский сайт «Миротворец» сообщил, что внесёт в чёрный список приехавших в Киев журналистов российского телеканала «Звезда».
RT на русском 10:04
Происшествия

Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена

Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
РБК 08:55
Политика

Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Газета.Ru 09:39
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Игромания.ру 08:45
Общество

Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты

Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
Газета.Ru 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное