Общество
ТАССВ хабаровском аэропорту некоторые рейсы задерживаются из-за метели
Рейсы в несколько городов и поселений задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды, накрывшей дальневосточные регионы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровск (Новый).
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Из-за сильной метели в хабаровском аэропорту задерживаются некоторые рейсы
Московский Комсомолец22:41
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СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевой, беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома.
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Fashion-ритейлеры теряют трафик
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Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
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Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
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Сербия — Украина 2:2
Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
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Ротару вернется в Россию на заработки
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Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
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15.11.2019 Пособие на третьего ребенка перечислят получателям в ближайшее время.