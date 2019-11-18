Общество

ТАССТАССВ хабаровском аэропорту некоторые рейсы задерживаются из-за метели

Рейсы в несколько городов и поселений задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды, накрывшей дальневосточные регионы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровск (Новый).
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