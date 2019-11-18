Рейсы в несколько городов и поселений задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды, накрывшей дальневосточные регионы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровск (Новый).

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Политика Китайские СМИ рассказали о слабых местах России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.

Происшествия Под Рязанью упал военный беспилотник «Орион» По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевой, беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома.

Общество СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Происшествия Найденную в Волге женщину убили В г. Вольске Саратовской области по факту обнаружения в Волге тела женщины возбуждено уголовное дело.

Экономика Fashion-ритейлеры теряют трафик За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН «Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.

Футбол Сербия — Украина 2:2 Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Кино Дуэйн Джонсон показал фото в образе Чёрного Адама Новый пост Джонсон выложил в своем Instagram и сопроводил это рассказом о том, что как и большинство детей он мечтал стать супергероем.