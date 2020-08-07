В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков
Смотрите также
Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины
В Белоруссии задержан начальник штаба кандидата в президенты Черечня
На турнире UFC Льюис плюнул в еду Олейника перед боем
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
Опубликованы снимки нового Renault Duster для России
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
Магомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпиона
В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае
В России запатентовали препарат от коронавируса
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Расследование дела о подброшенных Голунову наркотиках завершено
Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
В TikTok прокомментировали указ Трампа о мерах против компании
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей
По факту смерти девочки в монастыре на Урале возбудили уголовное дело
Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове
В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо
Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд
В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии были ликвидированы двое готовивших теракты боевиков, ещё один бандит был задержан, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).В источнике
Подробнее о событии
По факту посягательства на жизнь правоохранителей в Ингушетии возбуждено уголовное дело
Ингушетия/ГIалгIайче06:51