Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков

В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии были ликвидированы двое готовивших теракты боевиков, ещё один бандит был задержан, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).В источнике
Подробнее о событии
Ингушетия/ГIалгIайче

По факту посягательства на жизнь правоохранителей в Ингушетии возбуждено уголовное дело

Ингушетия/ГIалгIайче06:51
ТАСС

Источник: спортсмена Евлоева не оказалось среди ликвидированных в ходе КТО в Ингушетии

ТАСС07:01
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 7 августа

Интерфакс01:06
РИА Новости

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новости03:51
RT на русском

Видео с места ликвидации боевиков, готовивших теракт в Ингушетии

RT на русском02:48
Коммерсантъ

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

Коммерсантъ00:14
РБК

НАК показал видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РБК02:21

«Ожидать каких-то масштабных реформ из-за одного игрока было наивно» — Роман Дворянкин о Valve и кодексе поведения для игроков

Бывший генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал, как он вместе с Алексеем Solo Березиным и Себастьяном Ceb Дебсом вел переговоры с Valve о введении кодекса поведения для киберспортсменов.
CyberSport.ru05:29

Ученые нашли в геноме человека ДНК неизвестного предка

Например, если в геном неандертальца попал фрагмент древней ДНК от неизвестного предка, а неандерталец передал часть этих генов современному человеку вместе со своими, метод позволяет идентифицировать эту "вложенную" ДНК.
Газета.Ru05:21
2

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1K

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
76

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
78

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
413

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,4K

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
515