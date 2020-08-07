Более 10 тыс. крымчан могут лишиться своих машин

Более 10 тыс. автовладельцев из Крыма, купившие свои автомобили в лизинг у украинских компаний ещё до присоединения полуострова к России, могут остаться без транспортных средств уже в ближайшее время.