Происшествия

ТАССТАССВ ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней. 10 сотрудников правоохранительных органов пострадали в субботу, говорится в сообщении, распространенном в субботу полицией Лондона.
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В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими

РБК20:32

В Лондоне в ходе протестных акций пострадали 23 полицейских

Московский Комсомолец20:02

В Лондоне по меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов

РИА Новости19:55

Во время акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

RT на русском19:35

В Лондоне полицейских забросали бутылками

ИА Красная Весна21:27

Более 20 полицейских пострадали во время протестов в Лондоне

Российская газета19:56

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

ТАСС19:14
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