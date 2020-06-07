Происшествия
ТАССВ ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней. 10 сотрудников правоохранительных органов пострадали в субботу, говорится в сообщении, распространенном в субботу полицией Лондона.
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Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32
Игры
Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3
Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
Матч ТВ 04 июня в 04:48
Энергетика
Эксперт оценил, когда ждать роста цен на нефть
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов оценил вероятность роста цен на нефть и возвращения их к прошлогодним показателям.
РЕН ТВ 15:55
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Политика
В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы
Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru 06:42
Футбол
«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче
Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
RT на русском 15:50
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
Дни.ру 17:09
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Политика
Ростуризм перевели в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе Ростуризма в прямое подчинение правительству РФ.
Travel Russian News 06:28
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
Энергетика
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
Общество
В Китае оценили вкус российской колбасы
В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы».
Аргументы недели 14:40
Футбол
ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер
«Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.
Евро-футбол.ру 15:45
Здоровье
22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
4 июня в Амурской области подтверждено 22 новых случая коронавируса: 14 - в Свободном, шесть - в Благовещенске, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
Телепорт 04 июня в 03:22
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 21:02
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 05:11
Политика
Турция возобновит авиасообщение с 10 июня
Министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу сообщил, что Турция начнет возобновлять авиасообщение с 10 июня.
ФедералПресс 04 июня в 06:50
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25
Общество
В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости
Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
РИА Новости 21:36
Экономика
Росэксимбанк открыл корреспондентский счет в узбекистанских сумах
Москва, 4 июня 2020, 12:02 — REGNUM Первый в России корреспондентский счет в национальной валюте Узбекистана открыл Росэксимбанк, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).
REGNUM 04 июня в 05:02
Наука
Железные метеориты «лишились» индикатора высоких давлений
Метеориты часто содержат следы ударных воздействий в виде деформационных структур и ударно-расплавных жил, но при этом в их составе практически отсутствуют минералы, образующиеся при высоких давлениях.
Индикатор 04 июня в 15:21
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21