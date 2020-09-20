Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

ГУ МВД Минска назвало число задержанных в ходе акций протеста

В ходе несанкционированных акций протеста в Минске задержали более десяти человек. Об этом 20 сентября сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минске задержаны более 10 протестующих

Газета.Ru08:40
Комсомольская правда

МВД Белоруссии подтвердило задержания более десяти протестующих в Минске

Комсомольская правда08:39
Эхо Москвы

Милиция начала перекрывать центр Минска за несколько часов до начала нового марша оппозиции

Эхо Москвы03:02
ТАСС

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек

ТАСС08:27
РБК

Новая акция протеста сторонников оппозиции в Минске. Прямая трансляция

РБК08:20
Интерфакс

Задержания начались в Минске на несанкционированной акции оппозиции

Интерфакс07:59
RT на русском

Более 10 протестующих задержали на акции в Минске

RT на русском08:37

Эксперт оценил планы кабмина повысить НДФЛ для людей с высоким доходом

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал оценил в беседе с RT планы правительства по увеличению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском08:18

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна из 10 БТР проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается несанкционированный митинг оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:34
1,7K