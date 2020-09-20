Эксперт оценил планы кабмина повысить НДФЛ для людей с высоким доходом

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал оценил в беседе с RT планы правительства по увеличению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.