ГУ МВД Минска назвало число задержанных в ходе акций протеста
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В ходе несанкционированных акций протеста в Минске задержали более десяти человек. Об этом 20 сентября сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.В источнике
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