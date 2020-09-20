В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек – МВД
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В Минске в ходе протестных акций задержали более 10 человек. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает ТАСС.В источнике
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