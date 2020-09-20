Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Москва 24
Москва 24

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек – МВД

В Минске в ходе протестных акций задержали более 10 человек. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Более 10 протестующих задержали на акции в Минске

RT на русском08:37
ТАСС

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек

ТАСС08:27
РЕН ТВ

Задержания начались на акции оппозиции в Минске

РЕН ТВ07:33
РИА Новости

В Минске начались задержания митингующих

РИА Новости08:15
Интерфакс

Задержания начались в Минске на очередной акции оппозиции

Интерфакс07:59
Коммерсантъ

В центре Минска начались задержания

Коммерсантъ07:56
РБК

Новая акция протеста сторонников оппозиции в Минске. Прямая трансляция

РБК08:20

Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
РИА Новости14:20
4

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБК10:26
1K

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1,9K