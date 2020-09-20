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Москва 24
Москва 24

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек – МВД

В Минске в ходе протестных акций задержали более 10 человек. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает ТАСС.В источнике
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Газета.Ru

В Минске задержаны более 10 протестующих

Газета.Ru08:40
РЕН ТВ

МВД Белоруссии заявило о находящихся под контролем протестах в стране

РЕН ТВ08:40
RT на русском

Более 10 протестующих задержали на акции в Минске

RT на русском08:37
ТАСС

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек

ТАСС08:27
РБК

Новая акция протеста сторонников оппозиции в Минске. Прямая трансляция

РБК08:20
Интерфакс

Задержания начались в Минске на очередной акции оппозиции

Интерфакс07:59
Комсомольская правда

МВД Белоруссии подтвердило задержания более десяти протестующих в Минске

Комсомольская правда08:39

В бундестаге оценили риски отказа от Nord Stream 2

Если Германия откажется от проекта «Северный поток — 2», то на страну упадут многомиллиардные штрафные санкции, уверен депутат бундестага и член парламентского комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
ToDay News Ufaвчера в 08:39
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Меры безопасности усилили в районе резиденции Лукашенко в Минске

Меры безопасности в воскресенье, 20 сентября, значительно усилили в районе Дворца независимости в Минске, который является рабочей резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Вечерняя Москва09:37
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50