Ранее столичное ГУМВД сообщило, что на несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержаны 132 человека, в отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.

В ходе несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

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