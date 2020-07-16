Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ходе несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

Ранее столичное ГУМВД сообщило, что на несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержаны 132 человека, в отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.
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В ходе несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

РИА Новости04:04

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

ГУ МВД: Более 130 человек задержаны на несанкционированном митинге в центре Москвы

Агентство Москвавчера в 17:23

Более 130 человек задержали на несанкционированном митинге в Москве

Москва 24вчера в 18:01

Полиция задержала 132 участника несанкционированной акции в центре Москвы

Известиявчера в 17:52

Более 130 человек задержаны на акции против поправок к Конституции в Москве

Интерфаксвчера в 17:24

Число задержанных на незаконной акции в Москве достигло 132

ТАССвчера в 15:33
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Авто

Автодилеры в России начали выдавать номера

Напомним, дилерские центры получили право дистанционно ставить автомобили на учет и выдавать номера для них с 1 января 2020 года.
Автоновости дня 02:13
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

ТАСС 04:18
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
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Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
95
Шоу-бизнес

Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты

Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
55
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Общество

Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус

Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
523
Происшествия

СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
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Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 вчера в 04:02
110
Общество

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
Известия 04:13
Общество

В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом

В Токио обновлен рекорд по количеству ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 00:45
6
Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
51
Общество

Музыкальный сервис Spotify появится в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис под названием Spotify уже с 15 июля станет доступным для пользователей из России.
News-24.ru 02:00
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета вчера в 06:56
140
Общество

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
113
Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Футбол

«20 миллионов евро за Миранчука? А что он показал в Европе?» Острое мнение Романа Широкова

Если хочется, чтобы за Миранчука заплатили 20, то можно об этом и сказать.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Происшествия

Курдские бойцы погибли в результате подрыва машины на востоке Сирии

ИА Красная Весна 01:37
Армия и оружие

Россия разместит ракеты вблизи ЕС, если в Европе появятся ракеты США

Господин Грушко считает, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос, в сторону которого «движутся США».
Коммерсантъ 02:54
2
Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия вчера в 04:42
553
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
22
Общество

В Роскачестве проверили овсяное печенье 18 марок

Специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, вся продукция оказалась безопасна для потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 03:56
7
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
73
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса

Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски.
Ведомости 04:16
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Гаджеты

Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1

После мартовского обновления прошивки EMUI 10.1 для смартфонов линейки Huawei P40, компания постепенно дополняет список устройств.
Anonsens 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
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