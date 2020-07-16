Происшествия
РИА НовостиВ ходе несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей
Ранее столичное ГУМВД сообщило, что на несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержаны 132 человека, в отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.
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ГУ МВД: Более 130 человек задержаны на несанкционированном митинге в центре Москвы
Агентство Москвавчера в 17:23
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