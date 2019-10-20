Как минимум три человека погибли в результате акций протеста, переросших в беспорядки, в столице Чили Сантьго. Об этом 20 октября сообщает агентство Agence France-Presse. В ходе беспорядков в Сантьяго было подожжено здание торгового центра.

В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека

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