Происшествия
REGNUMВ ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека
Как минимум три человека погибли в результате акций протеста, переросших в беспорядки, в столице Чили Сантьго. Об этом 20 октября сообщает агентство Agence France-Presse. В ходе беспорядков в Сантьяго было подожжено здание торгового центра.
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Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
Транспорт
Суздальницкий рассказал о низкой выручке новых автобусов в Чите
Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий на еженедельной планерке городских властей рассказал о низкой выручке новых автобусов, запущенных на прошлой неделе.
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Армия и оружие
США установят на корабле первый боевой лазер
По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Политика
Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
Политика
Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Общество
Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Армия и оружие
США заявили о перебрасывании военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил о продолжении вывода американских войск из Сирийской Арабской Республики.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Футбол
На игре «Оренбурга» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос, сбреет ли усы в случае победы на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не планирует сбривать усы в случае победы на чемпионате Европы 2020 года.
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Технологии
Мошенники выставили на продажу базу из 20 млн аккаунтов Instagram
Интернет-мошенники выставили на продажу базу из 20 млн Instagram, оценив ее в 2,8 биткоина ($22 тыс.).
Общество
Кабмин поддержал законопроект о значимых интернет-ресурсах
Правительство поддержало проект закона об ограничении иностранной доли в значимых интернет-ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция.
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Общество
Росстандарт объявил об отмене документов на проверку счетчиков
Результаты проверки счетчиков в домах россиян, которые вносятся в специальный реестр Росстандарта, получат юридическую силу и будут отображаться в режиме онлайн.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Армия и оружие
Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном
В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.