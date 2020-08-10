Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

В Минске ранили журналистку белорусского издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Об этом говорится в Telegram-канале издания. Как указывает «Наша нива», на Кальварийской улице начался обстрел, одна пуля попала в корреспондента издания Наталью Лубневскую.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

В Минске на акции протеста силовики расстреляли журналистов

URA.Ru19:52
РБК

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

РБКвчера в 15:09
Комсомольская правда

Появилось видео атаки силовиков в Минске, при которой ранили журналистку

Комсомольская правдавчера в 14:46
Эхо Москвы

Тысячи людей продолжают протестовать на улицах Минска, несмотря на задержания

Эхо Москвывчера в 15:31
Znak.com

Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В числе раненых — журналистка

Znak.comвчера в 14:06
Интерфакс

В Минске ранена журналистка белорусского издания «Наша нива»

Интерфаксвчера в 14:58
Lenta.ru

В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили журналистку

Lenta.ruвчера в 14:08

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
114

Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь-июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятых в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18

В Сенате США предложили провести в Белоруссии новые выборы

Менендес предложил администрации белого дома четко заявить, что никакие достижения в области американо-белорусской дружбы не будут иметь смысла, пока Минск не пересчитает правильно голоса или не проведет новые выборы.
Телеканал 360°20:39
47

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
171

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
1,5K

NI предостерег США от «троянского коня» русофобов Прибалтики

Автор публикации – политолог Харви М. Сапольский – напомнил, что недавно Латвия официально предложила принять и оплатить дислокацию американских военных, которых президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал вывести из Германии.
ПолитРоссиявчера в 08:38
9

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
270

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
28

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
63

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
108