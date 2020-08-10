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РБК
РБК

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

В Минске ранили журналистку белорусского издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Об этом говорится в Telegram-канале издания. Как указывает «Наша нива», на Кальварийской улице начался обстрел, одна пуля попала в корреспондента издания Наталью Лубневскую.В источнике
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РБК

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

РБК15:09
URA.Ru

В Минске получила ранение журналистка

URA.Ru14:00
Газета.Ru

Журналистка перестала чувствовать ногу после ранения во время митингов в Минске

Газета.Ru14:42
Эхо Москвы

Тысячи людей продолжают протестовать на улицах Минска, несмотря на задержания

Эхо Москвы15:31
Lenta.ru

В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили журналистку

Lenta.ru14:08
Интерфакс

В Минске ранена журналистка белорусского издания «Наша нива»

Интерфакс14:58
Комсомольская правда

Появилось видео атаки силовиков в Минске, при которой ранили журналистку

Комсомольская правда14:46

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
Известия15:45

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией

Минск, 10 августа 2020, 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города.
REGNUM16:17

Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии, однако связь в стране все еще нестабильная из-за проблем с доступом в интернет, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
РИА Новости16:20

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings12:20

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Василий Уткин: На месте Казарцева я бы так и не понял, что сообщал видеопомощник

Популярный блогер Василий Уткин прокомментировал скандальное судейство в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). По его мнению, технология ВАР не помогает, а запутывает российских арбитров.
Bookmaker-ratings.ru15:20

Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ru06:57
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ru08:58
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Уволен главный сторонник «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Совершенно неожиданно был уволен со своего поста глава потокового сервиса HBO Max Боб Гринблатт, который был одним из инициаторов и активных сторонников создания так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера".
Kinonews.ruвчера в 06:57

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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