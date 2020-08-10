Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

В Минске ранили журналистку белорусского издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Об этом говорится в Telegram-канале издания. Как указывает «Наша нива», на Кальварийской улице начался обстрел, одна пуля попала в корреспондента издания Наталью Лубневскую.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Минске силовики применили газ и резиновые пули для разгона протестующих

Коммерсантъвчера в 15:26
РБК

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

РБКвчера в 15:09
Эхо Москвы

Тысячи людей продолжают протестовать на улицах Минска, несмотря на задержания

Эхо Москвывчера в 15:31
Интерфакс

В Минске ранена журналистка белорусского издания «Наша нива»

Интерфаксвчера в 14:58
URA.Ru

В Минске получила ранение журналистка

URA.Ruвчера в 14:00
Комсомольская правда

Появилось видео атаки силовиков в Минске, при которой ранили журналистку

Комсомольская правдавчера в 14:46
Lenta.ru

В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили журналистку

Lenta.ruвчера в 14:08

В Минске и Бресте силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями

Напомним, что в Белоруссии второй день подряд проходят массовые акции протестов против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава республики Александр Лукашенко.
REGNUM17:09
13

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
14

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
701

Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Российская газетавчера в 13:11
1

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБКвчера в 18:51
391

Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии после прошедших в этой стране президентских выборов.
Парламентская газетавчера в 05:30
99

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
541

Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса

Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Матч ТВвчера в 07:49