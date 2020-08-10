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РБК
РБК

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

В Минске ранили журналистку белорусского издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Об этом говорится в Telegram-канале издания. Как указывает «Наша нива», на Кальварийской улице начался обстрел, одна пуля попала в корреспондента издания Наталью Лубневскую.В источнике
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URA.Ru

В Минске на акции протеста силовики расстреляли журналистов

URA.Ru19:52
Коммерсантъ

В Минске силовики применили газ и резиновые пули для разгона протестующих

Коммерсантъвчера в 15:26
Lenta.ru

В Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили журналистку

Lenta.ruвчера в 14:08
Интерфакс

В Минске ранена журналистка белорусского издания «Наша нива»

Интерфаксвчера в 14:58
Эхо Москвы

Тысячи людей продолжают протестовать на улицах Минска, несмотря на задержания

Эхо Москвывчера в 15:31
Комсомольская правда

Появилось видео атаки силовиков в Минске, при которой ранили журналистку

Комсомольская правдавчера в 14:46
РБК

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение

РБКвчера в 15:09

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газетавчера в 06:35
19

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
2,9K

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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Кравчук допустил возможность визита в ДНР и ЛНР

Киев, 10 августа 2020, 13:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможность визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса.
REGNUMвчера в 06:47
1

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ruвчера в 09:43
1,1K

Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпром торга, в российском ведомстве учли пожелания и мнения автоэкспертов относительно введённого запрета на использования поддержанных или восстановленных запчастей и комплектующих в ремонте машин.
32CARS.ruвчера в 09:06
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