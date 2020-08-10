В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение
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В Минске ранили журналистку белорусского издания «Наша нива» Наталью Лубневскую. Об этом говорится в Telegram-канале издания. Как указывает «Наша нива», на Кальварийской улице начался обстрел, одна пуля попала в корреспондента издания Наталью Лубневскую.В источнике
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