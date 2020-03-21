Происшествия

РБКРБКВ ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
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с чего всё началось

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новостивчера в 14:24

Подробнее о событии

Стали известны подробности спецоперации ФСБ на Демском шоссе в Уфе

ProUfu.ru01:25

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла перестрелка

Известиявчера в 15:16

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

UfaTime.ruвчера в 16:10

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

РБКвчера в 15:57

В Уфе задержали предполагаемых террористов

UfacityNews.ruвчера в 15:35

Перестрелка произошла в ходе спецоперации ФСБ в Уфе

Газета.Ruвчера в 16:48

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

РИА Новостивчера в 14:24
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Политика

Эксперты предрекли закат США после пандемии

Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы, пишет Foreign Policy со ссылкой на 12 ведущих мировых экспертов.
Взгляд.ру 02:52
Армия и оружие

National Interest назвал единственный недостаток Ту-160

The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Российская газета 03:08
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
Происшествия

Названа причина ДТП в Тамбовской области

По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Газета.Ru 02:57
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 08:00
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 02:16
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
Политика

Путин присвоил Лаврову звание Героя труда

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу», – говорится в документе.
Ведомости вчера в 11:57
Футбол

Защитник «Зенита» поучаствовал в челлендже, переодевшись в женщину

Матч ТВ 02:39
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета 20 марта в 06:41
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Футбол

«Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом», несмотря на коронавирус

«Уфа» в официальном Twitter анонсировала матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Тамбова».
Спорт-Экспресс 01:41
Происшествия

Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы

Следователи в Нижневартовске возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.
РИА Новости 03:05
Здоровье

На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы

На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Сахалин.Инфо 02:57
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Хоккей

Доус прокомментировал возможность вернуться в «Барыс»

Форвард "Автомобилиста" из Екатеринбурга и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что не исключает возможности возвращения в казахстанский клуб "Барыс".
РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия

В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 18:43
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Спорт

Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников

ProstoProSport 20 марта в 00:58
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

Тюменская линия 20 марта в 05:03
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу, 21 марта, в Греции.
RT на русском 01:58
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News 02:57
Кино

«Мы ходим в кино ради друг друга»: Кристофер Нолан попросил правительство США помочь киноиндустрии

Режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан попросил Конгресс США поддержать американскую киноиндустрию, так как в ней занято очень много человек, которые рискуют потерять работу из‑за будущего кризиса.
Афиша Daily вчера в 09:49
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК вчера в 10:15
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