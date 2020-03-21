Происшествия
РБКВ ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.РИА Новостивчера в 14:24
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Политика
В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Политика
В Италии не хватает тестов на вирус, потому что их скупают США
В Италии столкнулись с нехваткой тестов на определение коронавируса из-за скупки их Соединенными Штатами.
Политика
Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Общество
«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран
На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Общество
Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе
Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Здоровье
Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе
Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Здоровье
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Американские фондовые индексы снизились в районе 2% на открытии торгов
Американские индексы открыли торги в четверг разнонаправленной динамикой.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Технологии
Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19
Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Футбол
У Феллайни после возвращения в Китай выявили коронавирус
За пределами КНР случаи заражения были выявлены почти в 190 странах, включая Россию.
Общество
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Космос
Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша
На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Энергетика
Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах
Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
Происшествия
В Барнауле ночью сгорел частный дом
Два частных дома сгорели в Барнауле на Пролетарской, а не один — МЧС. Отмечается, что инцидент произошел на улице Пролетарской, 244.