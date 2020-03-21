Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

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