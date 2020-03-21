Происшествия

РБКРБКВ ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
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с чего всё началось

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новостивчера в 14:24

Подробнее о событии

Стали известны подробности спецоперации ФСБ на Демском шоссе в Уфе

ProUfu.ru01:25

Перестрелка произошла в ходе спецоперации ФСБ в Уфе

Газета.Ruвчера в 16:48

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

РБКвчера в 15:57

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

UfaTime.ruвчера в 16:10

В Уфе задержали предполагаемых террористов

UfacityNews.ruвчера в 15:35

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла перестрелка

Известиявчера в 15:16

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

РИА Новостивчера в 14:24
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Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

В Италии не хватает тестов на вирус, потому что их скупают США

В Италии столкнулись с нехваткой тестов на определение коронавируса из-за скупки их Соединенными Штатами.
МонаВиста вчера в 16:11
Политика

Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Мой Брянск вчера в 14:16
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18 марта в 22:02
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК вчера в 10:15
Общество

«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран

На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
REGNUM 01:04
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru 20 марта в 06:56
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru 20 марта в 11:17
Здоровье

Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Российская газета вчера в 09:43
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Здоровье

В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:34
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Экономика

Американские фондовые индексы снизились в районе 2% на открытии торгов

Американские индексы открыли торги в четверг разнонаправленной динамикой.
РБК 19 марта в 09:54
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Технологии

Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19

Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
Красная весна 20 марта в 14:15
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости 20 марта в 21:44
Футбол

У Феллайни после возвращения в Китай выявили коронавирус

За пределами КНР случаи заражения были выявлены почти в 190 странах, включая Россию.
Sport24.ru вчера в 22:35
Общество

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 19 марта в 07:19
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Энергетика

Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах

Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
РБК 20 марта в 12:00
Происшествия

В Барнауле ночью сгорел частный дом

Два частных дома сгорели в Барнауле на Пролетарской, а не один — МЧС. Отмечается, что инцидент произошел на улице Пролетарской, 244.
Алтапресс вчера в 21:32
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