Происшествия

РБКРБКВ ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
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с чего всё началось

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости14:24

Подробнее о событии

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

UfaTime.ru16:10

В Уфе спецназ ФСБ расстрелял иномарку с предполагаемыми террористами

Московский Комсомолец13:39

В Уфе задержали предполагаемых террористов

UfacityNews.ru15:35

Бойцы ФСБ задержали в Уфе предполагаемых террористов со взрывчаткой. Есть погибшие

URA.Ru15:30

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла перестрелка

Известия15:16

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

РИА Новости14:24

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

РБК15:57
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
RT на русском 09:37
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Технологии

Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус

Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
РИА Новости 17:09
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

По числу жертв эпидемии коронавируса Италия побила суточный рекорд: за последние сутки 19 марта от COVID-19 умерли 427 человек.
МонаВиста вчера в 14:23
Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 10:29
Энергетика

Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Газета.Ru 17:40
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Происшествия

Вертолет потерпел крушение в Ненецком автономном округе

REGNUM 12:55
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Происшествия

В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Lenta.ru 18:43
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 13:15
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Общество

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 12:41
Общество

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Как сообщает ТАСС, погибший был преклонного возраста.
Телеканал Санкт-Петербург 10:44
Происшествия

Военный вертолет разбился в Мексике

Многоцелевой вертолет Black Hawk Министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
ТАСС 18:55
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Крыму.
Крым 24 10:16
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пляжным фото

В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
Kleo.ru 03:58
Происшествия

На Камчатке двое сноубайкеров попали под лавину

Российская газета 01:49
Общество

Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам

Как сообщается на портале Роспотребнадзора, Российская Федерация передала специальные тест-системы 13 странам.
Обзор газет 04:24
Наука

В 2019 году Гренландия теряла лед с беспрецедентной скоростью

Для сравнения, в период с 2002 по 2019 год Гренландия ежегодно лишалась 268 млрд тонн льда – меньше половины от потерь прошлого года.
Хайтек+ вчера в 03:49
Космос

Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

Snob.ru 06:28
Политика

В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160

Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Газета.Ru 18:50
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево пришло анонимно письмо на электронную почту о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Kazanfirst.ru 14:49
Экономика

Идёт война на уничтожение человечества через кризис и коронавирус, заявил Валентин Катасонов

Экономический кризис спишут на китайский коронавирус И эти меры не остановят наступление кризиса, а кризис будет более тяжелый и более длительный, чем предыдущий 2007-2009 годов.
Absolut TV 13:12
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Политика

Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Pravda.Ru 08:31
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском 18:36
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