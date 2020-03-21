Происшествия
РБКВ ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.РИА Новости14:24
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306
Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Технологии
Компания Cepheid получила лицензию на быстрый анализ на коронавирус
Американская компания Cepheid объявила в субботу в пресс-релизе, что получила экстренную лицензию медицинского регулятора FDA на использование производимого компанией быстрого анализа на коронавирус.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
По числу жертв эпидемии коронавируса Италия побила суточный рекорд: за последние сутки 19 марта от COVID-19 умерли 427 человек.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Происшествия
В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина
В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Общество
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок
В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
Общество
В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса
В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Как сообщает ТАСС, погибший был преклонного возраста.
Происшествия
Военный вертолет разбился в Мексике
Многоцелевой вертолет Black Hawk Министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Крыму.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пляжным фото
В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
Происшествия
На Камчатке двое сноубайкеров попали под лавину
Общество
Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам
Как сообщается на портале Роспотребнадзора, Российская Федерация передала специальные тест-системы 13 странам.
Наука
В 2019 году Гренландия теряла лед с беспрецедентной скоростью
Для сравнения, в период с 2002 по 2019 год Гренландия ежегодно лишалась 268 млрд тонн льда – меньше половины от потерь прошлого года.
Политика
В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160
Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Происшествия
Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве
Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов
В московский аэропорт Шереметьево пришло анонимно письмо на электронную почту о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Экономика
Идёт война на уничтожение человечества через кризис и коронавирус, заявил Валентин Катасонов
Экономический кризис спишут на китайский коронавирус И эти меры не остановят наступление кризиса, а кризис будет более тяжелый и более длительный, чем предыдущий 2007-2009 годов.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Политика
Турция приостановит авиасообщение с 46 странами
Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Космос