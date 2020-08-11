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Российская газета
Российская газета

В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США

В ходе стрельбы у Белого дома пострадал сотрудник Секретной службы США. Полученные ранения не угрожают его жизни, подчеркнули врачи.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Произошла стрельба за пределами Белого дома, ситуация под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу. Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека.
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В ходе стрельбы у Белого дома ранен сотрудник Секретной службы США

Коммерсантъ22:52
RT на русском

В результате стрельбы у Белого дома пострадали два человека

RT на русском21:42
РИА Новости

При стрельбе у Белого дома пострадали два человека

РИА Новости20:28
Lenta.ru

Появились подробности о стрельбе у Белого дома во время выступления Трампа

Lenta.ru20:46
РБК

Охранники вывели Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома

РБК18:39
ТАСС

Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

ТАСС20:51
Интерфакс

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Интерфакс18:22

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

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Газета.Ruвчера в 10:25
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

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Российская газетавчера в 06:39
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Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии после прошедших в этой стране президентских выборов.
Парламентская газетавчера в 05:30
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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