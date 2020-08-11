В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
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В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
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В ходе стрельбы у Белого дома пострадал сотрудник Секретной службы США. Полученные ранения не угрожают его жизни, подчеркнули врачи.В источнике
Произошла стрельба за пределами Белого дома, ситуация под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу. Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека.
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