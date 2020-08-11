В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
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В ходе стрельбы у Белого дома пострадал сотрудник Секретной службы США. Полученные ранения не угрожают его жизни, подчеркнули врачи.В источнике
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