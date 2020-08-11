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Российская газета
Российская газета

В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США

В ходе стрельбы у Белого дома пострадал сотрудник Секретной службы США. Полученные ранения не угрожают его жизни, подчеркнули врачи.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыты детали стрельбы у Белого дома в США

Lenta.ru00:55
Коммерсантъ

В ходе стрельбы у Белого дома ранен сотрудник Секретной службы США

Коммерсантъ22:52
Интерфакс

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Интерфакс18:22
RT на русском

В результате стрельбы у Белого дома пострадали два человека

RT на русском21:42
ТАСС

Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

ТАСС20:51
РБК

Охранники вывели Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы у Белого дома

РБК18:39
РИА Новости

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома

РИА Новости00:14

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой
Lenta.ru20:28
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь-июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятых в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18

Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
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Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:13
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Эксперты подсчитали стоимость подготовки ребенка к школе в 2020 году

Стоимость полного набора для учебы в Нижнем Новгороде оценивается в 26 тыс. рублей, в Москве — в 24 тыс. "Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти (16 тыс. рублей), Ульяновске (17,6 тыс. рублей) и Саратове (17,6 тыс. рублей )", — подсчитали эксперты.
Известия21:34
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