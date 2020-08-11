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Российская газета
Российская газета

В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы

Напомним, 10 августа агенты Секретной службы США вывели Трампа из зала для пресс-конференций через 5 минут после начала брифинга по коронавирусу. Еще спустя девять минут президент вернулся, сказав, что у Белого дома "стреляли", но ситуация находится "под контролем", сообщают американские СМИ.В источнике
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Комсомольская правда

Трампу пришлось прервать брифинг из-за стрельбы у Белого дома

Комсомольская правда06:00
РБК

Секретная служба США раскрыла детали стрельбы у Белого дома

РБК02:19
ТАСС

Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

ТАСС20:51
Коммерсантъ

В ходе стрельбы у Белого дома ранен сотрудник Секретной службы США

Коммерсантъ22:52
РИА Новости

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома

РИА Новости00:14
Lenta.ru

Раскрыты детали стрельбы у Белого дома в США

Lenta.ru00:55
Интерфакс

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Интерфакс18:22

Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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Российская газета04:28
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Коммерсантъ18:10
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Московская перспективавчера в 13:03
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Опубликованы переговоры арбитров и VAR на матче «Спартака» и «Сочи»

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Life.ru19:30