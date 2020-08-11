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Российская газета
Российская газета

В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы

Напомним, 10 августа агенты Секретной службы США вывели Трампа из зала для пресс-конференций через 5 минут после начала брифинга по коронавирусу. Еще спустя девять минут президент вернулся, сказав, что у Белого дома "стреляли", но ситуация находится "под контролем", сообщают американские СМИ.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Секретная служба США раскрыла детали стрельбы у Белого дома

РБК02:19
RT на русском

В результате стрельбы у Белого дома пострадали два человека

RT на русском21:42
Коммерсантъ

В ходе стрельбы у Белого дома ранен сотрудник Секретной службы США

Коммерсантъ22:52
РИА Новости

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома

РИА Новости00:14
Lenta.ru

Раскрыты детали стрельбы у Белого дома в США

Lenta.ru00:55
ТАСС

Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

ТАСС20:51
Интерфакс

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Интерфакс18:22

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них "языка войны", рассказала РИА "Новости" старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
Газета.Ru21:26
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

«Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
RT на русском02:49
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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