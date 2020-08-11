В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы
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В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы
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Напомним, 10 августа агенты Секретной службы США вывели Трампа из зала для пресс-конференций через 5 минут после начала брифинга по коронавирусу. Еще спустя девять минут президент вернулся, сказав, что у Белого дома "стреляли", но ситуация находится "под контролем", сообщают американские СМИ.В источнике
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