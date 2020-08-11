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Российская газета
Российская газета

В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы

Напомним, 10 августа агенты Секретной службы США вывели Трампа из зала для пресс-конференций через 5 минут после начала брифинга по коронавирусу. Еще спустя девять минут президент вернулся, сказав, что у Белого дома "стреляли", но ситуация находится "под контролем", сообщают американские СМИ.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Секретная служба США раскрыла детали стрельбы у Белого дома

РБК02:19
Lenta.ru

Раскрыты детали стрельбы у Белого дома в США

Lenta.ru00:55
Коммерсантъ

В ходе стрельбы у Белого дома ранен сотрудник Секретной службы США

Коммерсантъ22:52
РИА Новости

Секретная служба США раскрыла детали инцидента со стрельбой у Белого дома

РИА Новости00:14
RT на русском

В результате стрельбы у Белого дома пострадали два человека

RT на русском21:42
ТАСС

Секретная служба США сообщила о ранении сотрудника в ходе стрельбы у Белого дома

ТАСС20:51
Интерфакс

Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Интерфакс18:22

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Помпео назвал несвободными и несправедливыми выборы в Белоруссии

США считают прошедшие в Белоруссии президентские выборы несправедливыми и несвободными, а также осуждают реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Газета.Ru17:02
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В Киеве подожгли «Теслу» экс-главы офиса Зеленского — экс-депутат рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что автомобиль подожгли: "Ночью в столице пытались сжечь автомобиль Tesla бывшего главы офиса президента Андрея Богдана", — написал он в своём telegram-канале.
REGNUM03:05

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Ученые доказали передачу коронавируса между кошками

Как показали неоднократные научные эксперименты, кошки могут передавать SARS-CoV-2 друг другу – именно это в итоге и создает новый, потенциально важный канал передачи вируса – люди могут запросто заражаться из-за контактирования с домашними любимцами.
Цензуры.Нет01:45
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В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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