В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы
Смотрите также
Участник «Северного потока-2» заявил о риске прекращения проекта
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Юрий Гальцев сменил имидж ради молодой избранницы
На Среднем Урале разрешили групповые занятия в фитнес-центрах
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
У 62-летнего Валерия Сюткина родился четвертый ребенок
Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
В Брянске после ДТП вспыхнул автомобиль премиум-класса
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Участник «Северного потока-2» заявил о риске прекращения проекта
Роман Широков принес извинения избитому судье
Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу
Напомним, 10 августа агенты Секретной службы США вывели Трампа из зала для пресс-конференций через 5 минут после начала брифинга по коронавирусу. Еще спустя девять минут президент вернулся, сказав, что у Белого дома "стреляли", но ситуация находится "под контролем", сообщают американские СМИ.В источнике
Подробнее о событии