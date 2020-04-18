Религия
КоммерсантъВ храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.
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Коронавирус в России, последние новости на 19 апреля 2020: Пасха на самоизоляции
Комсомольская правдавчера в 19:08
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Комментарии
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Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
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Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
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Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
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Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
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РИА Новости 01:48
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Айза Анохина отреагировала на насмешку Ивлеевой в свой адрес
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iReactor вчера в 10:29
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Гаджеты
Xiaomi расширила настройки Always-on Display в MIUI 11
Компания уже довольно давно выпускает смартфоны с OLED-дисплеями, которые позволяют реализовать данную функцию, но она появилась только в MIUI 11, вышедшей в прошлой году.
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Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
RT на русском 02:03
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RuNews24.ru 17 апреля в 04:34
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Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
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В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру вчера в 00:34
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Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
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Piter.tv вчера в 14:45
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В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории
Жители казахстанского села Береке устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 00:52
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Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом по состоянию на 05:00 по московскому времени воскресенья достигло 160 518, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 23:18
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Гаджеты
В России создан мини-компьютер на базе процессора «Байкал»
Москва, 19 апреля 2020, 07:48 — REGNUM Российская компания «Хамстер роботикс» выпустила опытные образцы персонального компьютера формата mini PC на базе процессора «Байкал», сообщает CNews.
REGNUM 00:48
Политика
Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом
Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:54
Технологии
Оказалось, некоторые HDD Seagate и Western Digital используют SMR
Vevby.ru вчера в 15:27