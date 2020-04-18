Религия
КоммерсантъВ храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.
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Комментарии
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru вчера в 11:49
Общество
В США прошли протесты с требованием отмены карантина
По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News.
РИА Новости 17:49
Футбол
Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»
Евро-футбол.ру 13:31
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Авто
Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня 08:42
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама
В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
АиФ Новосибирск 02:34
Происшествия
В Бурятии выявили три случая заражения коронавирусом за сутки
Улан-Удэ, 18 апреля 2020, 07:33 — REGNUM За прошедшие сутки было выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией на территории Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
REGNUM 00:33
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
Экономика
Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
Profinance.ru 03:47
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Авто
Опубликована новая информация о Land Rover Defender 80
Land Rover, вероятно, построит 80 в Азии на платформе, совместно используемой материнской компанией Tata и связанной с той, которая лежит в основе существующего индийского рынка Tata Harrier.
SpeedMe 16 апреля в 15:23
Политика
Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Общество
Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье
Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.
Невские Новости 11:23
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Транспорт
Власти Москвы ужесточили введенные из-за коронавируса ограничения
Введенный с 13 апреля режим пропусков продлят до 1 мая. Об этом говорится в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 04:53
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости 20:30
Гаджеты
ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру 15:41
Общество
Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая
Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.
News.ru 15:07
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM 16 апреля в 05:00
Политика
Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
Наука
Ученые подсчитали реальное количество заразившихся коронавирусом
Группа исследователей из США установила, что реальное количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, может оказаться в десятки раз больше, чем следует из официальной статистики.
Актуальные Новости 01:13
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей
Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН 05:16