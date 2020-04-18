Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 2,2K

Общество В США прошли протесты с требованием отмены карантина По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News. 4

Политика Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия. 135

Здоровье Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом. 239

Авто Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет 19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки». 13

Происшествия Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,2K

Происшествия В Бурятии выявили три случая заражения коронавирусом за сутки Улан-Удэ, 18 апреля 2020, 07:33 — REGNUM За прошедшие сутки было выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией на территории Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского минздрава. 95

Политика Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости". 1

Общество У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус "Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина. 14

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 139

Авто Опубликована новая информация о Land Rover Defender 80 Land Rover, вероятно, построит 80 в Азии на платформе, совместно используемой материнской компанией Tata и связанной с той, которая лежит в основе существующего индийского рынка Tata Harrier.

Политика Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.

Общество Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. 2K

Транспорт Власти Москвы ужесточили введенные из-за коронавируса ограничения Введенный с 13 апреля режим пропусков продлят до 1 мая. Об этом говорится в блоге мэра столицы Сергея Собянина. 3,4K

Космос Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре. 14

Наука Ученые подсчитали реальное количество заразившихся коронавирусом Группа исследователей из США установила, что реальное количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, может оказаться в десятки раз больше, чем следует из официальной статистики. 131

Происшествия Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса. 81

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2,2K