Религия

КоммерсантъКоммерсантъВ храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.
Читать в источнике
Комментировать252

Подробнее о событии

В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение

Коммерсантъ16:59

Пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя

News.ru17:14

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Эхо Москвы12:01

Патриарх Кирилл: верующих не пускают на богослужения, чтобы их уберечь

РИА Новости17:54

Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Газета.Ru16:48

Православные встречают Пасху

Вести.Ru17:02

Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя

ТАСС10:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:10, Ашберн

Комментарии

Общество

Безработным России установили максимальные выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru вчера в 11:49
2,2K
Общество

В США прошли протесты с требованием отмены карантина

По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News.
РИА Новости 17:49
4
Футбол

Бекхэм: «Роналду не дотягивает до уровня Месси»

Евро-футбол.ру 13:31
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
135
Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
239
Авто

Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет

19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня 08:42
13
Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
1,2K
Общество

В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама

В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
АиФ Новосибирск 02:34
13
Происшествия

В Бурятии выявили три случая заражения коронавирусом за сутки

Улан-Удэ, 18 апреля 2020, 07:33 — REGNUM За прошедшие сутки было выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией на территории Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
REGNUM 00:33
95
Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
1
Общество

У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус

"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
14
Экономика

Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
Profinance.ru 03:47
3
Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
139
Авто

Опубликована новая информация о Land Rover Defender 80

Land Rover, вероятно, построит 80 в Азии на платформе, совместно используемой материнской компанией Tata и связанной с той, которая лежит в основе существующего индийского рынка Tata Harrier.
SpeedMe 16 апреля в 15:23
Политика

Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России

Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

BFM.ru 07:00
2,4K
Общество

Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье

Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.
Невские Новости 11:23
Единоборства

Тактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»

Газета.Ru 06:59
22
Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
2K
Транспорт

Власти Москвы ужесточили введенные из-за коронавируса ограничения

Введенный с 13 апреля режим пропусков продлят до 1 мая. Об этом говорится в блоге мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 04:53
3,4K
Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости 20:30
Гаджеты

ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A

Игромания.ру 15:41
1
Общество

Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая

Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.
News.ru 15:07
4
Космос

Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM 16 апреля в 05:00
14
Политика

Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге

Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
418
Происшествия

Пять человек стали жертвами пуска ракеты Су-25 в Чаде

REGNUM 18:30
7
Наука

Ученые подсчитали реальное количество заразившихся коронавирусом

Группа исследователей из США установила, что реальное количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, может оказаться в десятки раз больше, чем следует из официальной статистики.
Актуальные Новости 01:13
131
Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:42
81
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2,2K
Шоу-бизнес

Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей

Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН 05:16
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное