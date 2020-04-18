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Происшествия В Бурятии выявили три случая заражения коронавирусом за сутки Улан-Удэ, 18 апреля 2020, 07:33 — REGNUM За прошедшие сутки было выявлено три случая заболевания коронавирусной инфекцией на территории Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского минздрава. 95

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