Религия
КоммерсантъВ храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя по случаю наступающего праздника Пасхи -- Воскресения Христова.
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Коронавирус в России, последние новости на 19 апреля 2020: Пасха на самоизоляции
Комсомольская правда19:08
Патриарх Кирилл согласился провести пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Общественная служба новостей16 апреля в 08:27
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Комментарии
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