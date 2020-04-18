Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Общество Умер писатель Александр Кабаков Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников. 5

Общество В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале. 795

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 2,6K

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,4K

Политика Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова. 197

Религия В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам. 451

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, а также в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать. 4

Шоу-бизнес Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram На днях Вера решила порадовать поклонников фото в ванной, на которой она прикрывает рукой обнажённое тело. 53

Происшествия Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства. 168

Политика Трамп оценил отношения с Россией Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. 39

Общество Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 2,6K

Происшествия В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса. 92

Футбол Президент «Брешии» заразился коронавирусом Президент «Брешии» Массимо Челлино сообщил, что заболел коронавирусом.

Политика В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука. 356

Общество Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима. 563