Религия
Вести ФМПатриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.
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Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Космос
Ученые раскрыли новую тайну Нибиру
ToDay News Ufa вчера в 09:06
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 15:55
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Павел Прилучный забрал детей у супруги Агаты Муцениеце
Павел Прилучный встретился со своими детьми, забрав их у Агаты Муцениеце.
Актуальные Новости 13:19
Культура
В США из-за коронавируса впервые отменили фестиваль Comic-Con
Ежегодный международный конкурс Comic-Con, проводимый в Калифорнии, впервые за 50 лет был отменён. Он был запланирован на 23-26 июня.
Discover24 04:58
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 11:36
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Религия
В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций
В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам.
АМИТЕЛ 11:22
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать
Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, а также в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать.
News.ru 09:28
Происшествия
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
На днях Вера решила порадовать поклонников фото в ванной, на которой она прикрывает рукой обнажённое тело.
Территория новостей 16 апреля в 05:30
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
Политика
Трамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами.
Lenta.ru 19:32
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
Армия и оружие
Член «БОЕВОГО БРАТСТВА» провел урок мужества в школе №23 Комсомольска-на-Амуре
Урок мужества, посвященный Войскам противовоздушной и противоракетной обороны, прошел 14 апреля в школе №23 г. Комсомольска-на-Амуре среди 2-х и 4-х кадетских классов.
Bbratstvo.com 16 апреля в 06:23
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Футбол
Президент «Брешии» заразился коронавирусом
Президент «Брешии» Массимо Челлино сообщил, что заболел коронавирусом.
Матч ТВ 18:10
Политика
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM 16 апреля в 05:00
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
Результаты проведенного исследования показали, что частые инфекционные заболевания могут свидетельствовать о повышении рака в будущем.
ToDay News Ufa вчера в 13:13
Музыка
Звезды шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку врачей
Звезды мирового шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку медицинских работников, которые борются с эпидемией COVID-19.
Интерфакс 14:12