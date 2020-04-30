Политика

REGNUMREGNUMВ храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее. В Кремле к инициативе отнеслись неоднозначно.
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с чего всё началось

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.
Коммерсантъвчера в 15:33

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Мозаику с изображением Путина убрали из храма Минобороны

URA.Ruвчера в 18:55

Путина оставят на мозаике в храме

Аргументы недели28 апреля в 14:27

Из главного храма Минобороны убрали мозаику с Владимиром Путиным

Эхо Москвывчера в 20:06

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ruвчера в 17:23

Мозаику с изображением Путина демонтировали в храме Минобороны

Газета.Ruвчера в 16:42

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъвчера в 15:33

СМИ узнали о демонтаже мозаики с портретом Путина в храме парка «Патриот»

РБКвчера в 18:15
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Армия и оружие

Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров

Военное дело вчера в 06:10
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Политика

Песков ответил на слухи о возможном уходе Мишустина с поста премьера

30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.
Известия вчера в 16:56
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,6K
Спорт

WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК вчера в 13:18
Общество

Обязательный масочный режим вводится на Кубани

Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times вчера в 07:15
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Происшествия

Режим ЧС введён в больнице Краснокаменска из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введён в краевой больнице (КБ-4) города Краснокаменска в Забайкальском крае из-за выявленных случаев подозрения на коронавирус.
Zabnews.ru вчера в 22:18
Общество

Кузнецова назвала основные проблемы с удаленным обучением

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова перечислила основные проблемы, которые возникают во время удаленного обучения школьников во время самоизоляции.
РИА Новости вчера в 21:06
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Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
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Экономика

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая

Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:23
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Футбол

Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым

Фролов защищает цвета "Крылья Советов" с зимы этого года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 3 матча.
Vprognoze.ru 29 апреля в 09:54
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
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Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Энергетика

Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель

Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
Газета.Ru вчера в 07:45
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Здоровье

Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки

В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 22:00
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Общество

Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом

Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 23:03
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости 29 апреля в 10:18
1,1K
Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
102
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,3K
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,4K
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
6
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск 29 апреля в 00:59
3K
Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
42
Здоровье

Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса

Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
Политика

Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне

Россия осуждает обстрел кубинского диппредставительства в Вашингтоне и напоминает США об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
Комсомольская правда вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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