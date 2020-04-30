Политика
REGNUMВ храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее. В Кремле к инициативе отнеслись неоднозначно.
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с чего всё началось
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.Коммерсантъвчера в 15:33
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Армия и оружие
Минобороны сдало в эксплуатацию шесть медицинских центров
Военное дело вчера в 06:10
Политика
Песков ответил на слухи о возможном уходе Мишустина с поста премьера
30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты.
Известия вчера в 16:56
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Спорт
WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК вчера в 13:18
Общество
Обязательный масочный режим вводится на Кубани
Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times вчера в 07:15
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Происшествия
Режим ЧС введён в больнице Краснокаменска из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введён в краевой больнице (КБ-4) города Краснокаменска в Забайкальском крае из-за выявленных случаев подозрения на коронавирус.
Zabnews.ru вчера в 22:18
Общество
Кузнецова назвала основные проблемы с удаленным обучением
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова перечислила основные проблемы, которые возникают во время удаленного обучения школьников во время самоизоляции.
РИА Новости вчера в 21:06
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. главы правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с тем, что занимающий этот пост Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
RT на русском вчера в 13:11
Экономика
Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке с 6 мая
Клиенты смогут оформить кредит на квартиру в строящемся доме по ставке от 6,2%. С 6 мая Сбербанк планирует снизить процентные ставки по ипотечным кредитам.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:23
Футбол
Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым
Фролов защищает цвета "Крылья Советов" с зимы этого года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 3 матча.
Vprognoze.ru 29 апреля в 09:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер вчера в 03:23
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили врачи премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Телеканал 360° вчера в 13:07
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Энергетика
Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
Газета.Ru вчера в 07:45
Здоровье
Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки
В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия вчера в 22:00
Общество
Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом
Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 23:03
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск 29 апреля в 00:59
Шоу-бизнес
Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко
РИА Новости вчера в 23:23
Здоровье
Британские ученые выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Специалисты института Institute for Fiscal studies в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснилось, что число летальных случаев из-за COVID-19 в стране может заметно отличаться в зависимости от этнической принадлежности заразившихся.
Московский Комсомолец вчера в 23:46
Политика
Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне
Россия осуждает обстрел кубинского диппредставительства в Вашингтоне и напоминает США об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
Комсомольская правда вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57