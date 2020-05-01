Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.

с чего всё началось

Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее. В Кремле к инициативе отнеслись неоднозначно.

В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

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