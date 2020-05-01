Политика

REGNUMREGNUMВ храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина

Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее. В Кремле к инициативе отнеслись неоднозначно.
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с чего всё началось

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ15:33

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Мозаику с изображением Путина убрали из храма Минобороны

URA.Ru18:55

СМИ узнали о демонтаже мозаики с портретом Путина в храме парка «Патриот»

РБК18:15

Мозаики с изображением Путина в храме ВС РФ не будет, — архитектор

РЕН ТВ28 апреля в 07:38

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ru17:23

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ15:33

Архитектор опроверг новость о появлении мозаики с Путиным в храме Минобороны

Известия28 апреля в 08:21

Из главного храма Минобороны убрали мозаику с Владимиром Путиным

Эхо Москвы20:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:48, Ашберн
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия 22:30
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
17
Общество

Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом

"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
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Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой

Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
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Армия и оружие

Минобороны запустило в эксплуатацию шесть инфекционных центров

Известия 05:48
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Общество

Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,6K
Наука

Ученые научились перемешивать жидкости при помощи света

Rusargument 28 апреля в 17:21
2
Общество

Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста

Испанский журналист Альфонсо Мерлос попал в неловкую ситуацию.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
2
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Общество

Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом

Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service 05:08
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Игры

В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman

Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
Astera 13:33
Армия и оружие

Боевики ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим перемирия в ДНР

ИА Новороссия 28 апреля в 03:26
Наука

Обнаружено новое средство от коронавируса

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости 14:36
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Игры

Ubisoft опубликовала дебютный трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft выпустила первый трейлер Assassin's Creed Valhalla. Игра была анонсирована 29 апреля.
CyberSport.ru 10:51
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Происшествия

В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 01:44
238
Гаджеты

Представлен Redmi Note 9 Pro для международного рынка, цена от $269

3DNews 09:04
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Экономика

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 10:24
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию

Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.
Lenta.ru 16:53
3
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
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Общество

В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек

За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:09
23
Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
10
Общество

В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com 09:45
6
Здоровье

Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки

В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия 22:00
5
Как работают Яндекс.Новости?
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