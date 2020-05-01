Политика
REGNUMВ храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина
Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее. В Кремле к инициативе отнеслись неоднозначно.
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с чего всё началось
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.Коммерсантъ15:33
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Архитектор опроверг новость о появлении мозаики с Путиным в храме Минобороны
Известия28 апреля в 08:21
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:48, Ашберн
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия 22:30
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
Общество
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Наука
Ученые научились перемешивать жидкости при помощи света
Rusargument 28 апреля в 17:21
Общество
Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста
Испанский журналист Альфонсо Мерлос попал в неловкую ситуацию.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Общество
Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом
Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service 05:08
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Стоит отметить, что разработчики Hitman и сама компания Sony официально не объявляли о бесплатной раздаче игры.
Astera 13:33
Армия и оружие
Боевики ВСУ за минувшие сутки 11 раз нарушили режим перемирия в ДНР
ИА Новороссия 28 апреля в 03:26
Наука
Обнаружено новое средство от коронавируса
Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.
РИА Новости 14:36
Игры
Ubisoft опубликовала дебютный трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft выпустила первый трейлер Assassin's Creed Valhalla. Игра была анонсирована 29 апреля.
CyberSport.ru 10:51
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 01:44
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая
Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 10:24
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию
Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.
Lenta.ru 16:53
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
Общество
В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек
За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:09
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
Общество
В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека
Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com 09:45
Здоровье
Названы повышающие риск заражения коронавирусом пищевые привычки
В период пандемии коронавируса стоит избегать диет, основанных на голодании, рассказала диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Известия 22:00