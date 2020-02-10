Общество
РБКВ кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре "Октябрь" людей эвакуировали с премьеры фильма "Лед 2". Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
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с чего всё началось
Посетителей кинотеатра "Октябрь" в Москве эвакуировали в понедельник вечером во время премьерного показа фильма "Лед 2", передает корреспондент ТАСС. Причиной эвакуации стало задымление.ТАСС16:17
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