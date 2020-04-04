Коронавирус
REGNUMВ китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Отмечается, что анализы были взяты у 102 животных. В крови 15 из них найден SARS-CoV-2. При этом также были исследованы образцы анализов 39 кошек, которые были взяты до вспышки и в крови последних ученые не обнаружили указанных возбудителей.
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Политика
Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома
Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Общество
В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 12 апреля
Режим самоизоляции продлен для всех жителей Самарской области до 12 апреля, людей старше 65 лет обязали оставаться дома до 30 апреля, соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.
Футбол
Смолов: оригинальный царь — Мостовой, а я Федька из Саратова
Единоборства
Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону
Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.
Наука
Представлен метод для повышения эффективности светодиодных ламп
Здоровье
Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции
Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Общество
Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину
Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Политика
Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Футбол
Кака выбрал лучшего игрока между Месси и Роналду
Роналду всегда хочет победить, он хочет играть и быть лучшим, для меня это самое невероятное, что есть у Криштиану.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Экономика
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика вошла в период спада.
Общество
Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Общество
В Брянской области определили перечень работающих предприятий
В Брянской области был утвержден перечень предприятий, работающих во время пандемии, об этом сообщает РИА «Стрела».
Авто
Очень редкий Ford Mustang появился в продаже
На eBay стартовал аукцион, на который выставили Ford Mustang Boss 429 1969 года производства.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Общество