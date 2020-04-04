Коронавирус

REGNUMREGNUMВ китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Отмечается, что анализы были взяты у 102 животных. В крови 15 из них найден SARS-CoV-2. При этом также были исследованы образцы анализов 39 кошек, которые были взяты до вспышки и в крови последних ученые не обнаружили указанных возбудителей.
Читать в источнике
Комментировать329

Подробнее о событии

У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Комсомольская правда01:18

Ветеринары обнаружили коронавирус у кошек в Ухане

РИА Новостивчера в 23:55

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа

ТАСС Наука вчера в 09:22

Ученые обнаружили коронавирус у кошек в Ухане

Известиявчера в 17:54

Примерно 15% кошек в Ухане оказались заражены коронавирусом нового типа

Хайтеквчера в 12:02

Китайские ученые обнаружили коронавирус у 15 из 100 кошек

Вести.Ruвчера в 09:25

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

РБКвчера в 22:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Политика

Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя 02 апреля в 10:12
Происшествия

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома

Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 04:06
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 12 апреля

Режим самоизоляции продлен для всех жителей Самарской области до 12 апреля, людей старше 65 лет обязали оставаться дома до 30 апреля, соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.
РИА Новости вчера в 16:56
Футбол

Смолов: оригинальный царь — Мостовой, а я Федька из Саратова

Чемпионат вчера в 13:48
Единоборства

Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону

Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.
FightTime.ru вчера в 15:53
Наука

Представлен метод для повышения эффективности светодиодных ламп

Anonsens вчера в 08:18
Здоровье

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:36
Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос вчера в 09:30
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Футбол

Кака выбрал лучшего игрока между Месси и Роналду

Роналду всегда хочет победить, он хочет играть и быть лучшим, для меня это самое невероятное, что есть у Криштиану.
Матч ТВ вчера в 00:44
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия вчера в 05:18
Экономика

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика вошла в период спада.
Деловое.ТВ вчера в 14:17
Общество

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
РБК 03:19
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
РИА Новости вчера в 23:25
Армия и оружие

Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом

Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
РИА Новости 03:34
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Ореанда-Новости 03:08
Общество

В Брянской области определили перечень работающих предприятий

В Брянской области был утвержден перечень предприятий, работающих во время пандемии, об этом сообщает РИА «Стрела».
Стародубский вестник 03:31
Авто

Очень редкий Ford Mustang появился в продаже

На eBay стартовал аукцион, на который выставили Ford Mustang Boss 429 1969 года производства.
Тарантас Ньюс вчера в 07:46
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Общество

Въезд в Ростов ограничен, массово проверяют автотранспорт

Южный автомобиль 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ухань
Город в Китае
Город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции. Самый густонаселённый город центрального Китая с населением около 12 млн человек, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное