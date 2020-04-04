Отмечается, что анализы были взяты у 102 животных. В крови 15 из них найден SARS-CoV-2. При этом также были исследованы образцы анализов 39 кошек, которые были взяты до вспышки и в крови последних ученые не обнаружили указанных возбудителей.

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Общество Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции до 12 апреля Режим самоизоляции продлен для всех жителей Самарской области до 12 апреля, людей старше 65 лет обязали оставаться дома до 30 апреля, соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.

Единоборства Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.

Здоровье Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Политика Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

Общество Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.