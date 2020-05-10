Коронавирус
RT на русскомВ Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
Заразившийся пациент находится в тяжёлом состоянии. В то же время всего в провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса. Ранее сообщалось, что в Китае за сутки зафиксировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Здоровье
В Петербурге 5 центров КТ проводят бесплатную проверку на коронавирус
В Петербурге 5 центров рентгеновской компьютерной томографии бесплатно проводят обследование горожан с подозрением на коронавирус.
NewInform 04:14
Общество
10 мая в Тверской области выписаны 18 переболевших коронавирусом
Выздоровели — 334 (включая 18 новых выписанных за сутки), летальных случаев — 10.
Афанасий-бизнес 03:50
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
В Крыму зафиксировано четыре новых случая коронавируса
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.
Вести.Севастополь 03:01
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Культура
Песню «День Победы» жители 60 стран споют на своих языках
Девятого мая на сайте pobeda-2020.ru будет размещена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира.
Курс дела 07 мая в 06:31
Общество
Более 320 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
В больнице в поселке Коммунарка на лечении находятся более 320 пациентов. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.
Вечерняя Москва 02:51
Общество
Правительство России может обанкротить все торговые центры страны
Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 08 мая в 09:55
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 89 человек
За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:45
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Здоровье
99 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Кубани
Больше всего новых случаев выявили на территории Краснодара, Апшеронского, Кавказского района. В обсерваторах сейчас пребывают 1847 человек.
RuNews24.ru 07 мая в 08:40
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 мая в 12:42
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
67 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области
Сегодня оперштаб сообщил ещё о 67 заражённых коронавирусом, это жители Самары 21 человек,Тольятти 14 человек,Сызрань 9 человек,Ставропольский район 5 человек,Волжский и Сызранские районы-по 4 человека,Красноармейский район 3 человека, Кинель, Новокуйбышевск по 2 человека, Кошкинский район и Приволжский районы по одному заболевшему.
Похвистнево-Информ 07 мая в 07:45
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
Общество
В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Эхо Москвы 03:41
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
Лидером по-прежнему остается Москва (6703), за ней следуют Московская область (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан и Татарстан (по 105).
РИА Новости 07 мая в 05:55
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек
Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
Общество
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:44
Происшествия
В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM 08 мая в 03:09
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 08 мая в 13:50
Экономика
Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08 мая в 08:34
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27