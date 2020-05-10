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Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 97

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Происшествия В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации. 26

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