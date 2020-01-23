Ранее власти изолировали и сам Ухань, где проживает 11 миллионов человек, автобусное и водное сообщение с городом было полностью прекращено. обновление 16:56 В Сингапуре зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым видом коронавируса Тем временем в Пекине сообщили об отмене праздничных мероприятий в честь наступления нового года по лунному календарю.

Китайские власти закрыли еще один город из-за нового вида коронавируса

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