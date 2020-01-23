Общество
Новая газетаКитайские власти закрыли еще один город из-за нового вида коронавируса
Ранее власти изолировали и сам Ухань, где проживает 11 миллионов человек, автобусное и водное сообщение с городом было полностью прекращено. обновление 16:56 В Сингапуре зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым видом коронавируса Тем временем в Пекине сообщили об отмене праздничных мероприятий в честь наступления нового года по лунному календарю.
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Общество
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Общество
Георгий Жженов мог быть тайным агентом КГБ
В книге «Заговор негодяев» Владимир Попов пишет, что среди агентов Комитета госбезопасности оказались «всенародно любимые и почитаемые властью Георгий Жженов и Петр Вельяминов, завербованные в период отбывания ими длительных сроков заключения в советских лагерях».
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова попытался сесть на шпагат, как Волочкова
Музыкант просто решил со своими 242 кг сесть на шпагат в стиле балерины Анастасии Волочкой и показал как это выглядело.
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку вблизи Крыма
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил 22 января длительный разведывательный полет у границ России вблизи Крыма.
Футбол
«Шахтер» хочет от «Арсенала» 30 миллионов фунтов за Матвиенко
По информации Sky Sports, донецкий «Шахтер» потребует 30 миллионов фунтов стерлингов от лондонского «Арсенала» за трансфер 23-летнего защитника Николая Матвиенко.
Единоборства
Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко
Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Общество
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Россиянина Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении, сообщили его адвокаты.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов
Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту
Политика
Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК
В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
Теннис
Медведев прокомментировал выход в третий круг Australian Open
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»
Здоровье
В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно
Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.