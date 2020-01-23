Общество

Новая газетаНовая газетаКитайские власти закрыли еще один город из-за нового вида коронавируса

Ранее власти изолировали и сам Ухань, где проживает 11 миллионов человек, автобусное и водное сообщение с городом было полностью прекращено. обновление 16:56 В Сингапуре зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым видом коронавируса Тем временем в Пекине сообщили об отмене праздничных мероприятий в честь наступления нового года по лунному календарю.
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Власти Китая полностью изолировали Ухань из-за вспышки коронавируса

Life.ru04:11

Власти Китая изолировали Ухань из-за коронавируса

BFM.ru05:46

В китайском Ухане зараженных помещают в передвижные изоляторы. Город закрыт на карантин

Дождь05:43

Китайские власти закрыли еще один город из-за нового вида коронавируса

Новая газета07:30

571 человек в КНР заразился новым коронавирусом, сообщение с Уханем прекращено

Собеседник03:19
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Общество

Жительницу Рязани признали самой красивой бабушкой Европы

Газета.Ru 07:40
Общество

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»

Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:48:20 до наступления "ядерной полуночи".
ТАСС 10:54
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 08:05
Общество

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В книге «Заговор негодяев» Владимир Попов пишет, что среди агентов Комитета госбезопасности оказались «всенародно любимые и почитаемые властью Георгий Жженов и Петр Вельяминов, завербованные в период отбывания ими длительных сроков заключения в советских лагерях».
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Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
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Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

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Политика

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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ОГТРК Ямал-Регион 05:53
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика

Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады.
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Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова попытался сесть на шпагат, как Волочкова

Музыкант просто решил со своими 242 кг сесть на шпагат в стиле балерины Анастасии Волочкой и показал как это выглядело.
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Общество

В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

РИА Новости 05:31
Армия и оружие

Самолет ВВС США провел разведку вблизи Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил 22 января длительный разведывательный полет у границ России вблизи Крыма.
BFM.ru вчера в 06:54
Футбол

«Шахтер» хочет от «Арсенала» 30 миллионов фунтов за Матвиенко

По информации Sky Sports, донецкий «Шахтер» потребует 30 миллионов фунтов стерлингов от лондонского «Арсенала» за трансфер 23-летнего защитника Николая Матвиенко.
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Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко

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Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
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Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
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Общество

Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении

Россиянина Александра Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении, сообщили его адвокаты.
РИА Новости 10:38
Кино

Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов

Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
Вечерняя Москва вчера в 11:03
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Политика

Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту

Ruposters.ru 06:54
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Зеленский просил о встрече с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский запрашивал возможность провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Израиле, куда оба лидера приедут на памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста.
Свободная Пресса вчера в 09:08
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Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на чемпионате Европы в Австрии.
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Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
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Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»

Газета.Ru 08:21
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В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно

Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.
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