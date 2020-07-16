с чего всё началось

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды. В сообщении не уточняется, сколько среди них игроков.

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1,4K

Шоу-бизнес «Помолодевшую» Безрукову уличили в использовании фотошопа Кажется, что на фотографии не настоящий человек, а восковая скульптура. Сглаженная, неестественная кожа выдает использование ретуши.

Шоу-бизнес Беременная Джиджи Хадид показала сильно округлившийся живот Джиджи Хадид во время эфира продемонстрировала своим зрителям беременный живот.

Общество ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж» Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены. 1

Армия и оружие В США российский «Маркер» сочли плохой идеей Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение. 45

Шоу-бизнес Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус Недавно супруги Асмус-Харламов, одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, объявили о своём решении развестись.

Шоу-бизнес «Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.

Наука В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет Международная команда исследователей из Японии, Гонконга и Эфиопии обнаружила редкий костяной топор, который, по их мнению, был изготовлен одним из предков человека порядка 1,4 миллиона лет назад. 59

Шоу-бизнес Фото сильно похудевшей экс-чиновницы МО Васильевой удивили россиян Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в Оборонсервисе Евгения Васильева за долгое время опубликовала свое фото в Instagram аккаунте и вызвала много положительной реакции. 64

Экономика Бюджет Татарстана потерял из-за коронавируса 40 млрд рублей 40 млрд рублей недосчитался бюджет Татарстана с начала 2020 года из-за кризиса в экономике, вызванного пандемией коронавируса.